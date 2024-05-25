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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس لن تستأنف مفاوضات الرهائن طالما استمرت إسرائيل في الحرب على غزة

صدى البلد

صرح مصدر رفيع المستوى في حماس أن الحركة لن تستأنف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن طالما استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة. 

ووفقا لأكسيوس، على الرغم من هذا الموقف، ذكر مسؤول أمريكي كبير أنه يتم إحراز تقدم من خلال الاتصالات المستمرة مع الوسطاء المصريين والقطريين. ومن المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات في الأسبوع المقبل لدفع العملية إلى الأمام.

على صعيد متصل، عاد مدير الموساد ديفيد بارنيا إلى إسرائيل بعد لقاء في باريس مع مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر. 

أفاد مسؤول إسرائيلي أن المناقشات تركزت على بناء البنية التحتية لاستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن. وتقرر استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل، بناءً على مقترحات جديدة وبمشاركة نشطة من الوسطاء المصريين والقطريين إلى جانب الولايات المتحدة.

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