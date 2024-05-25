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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: القطاع واجه عددا من التحديات أهمها الزيادة السكانية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة في مصر، واجه عددا من التحديات المحلية، لعل أهمها الزيادة السكانية، حيث خلقت اوضاعًا صعبة، ومن هنا ظهرت الرؤية السياسية، بتوجيه كل الاهتمام لعم ملف الأمن الغذائي.

وأضاف "القصير"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن المحاور الرئيسية تمثلت في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، وزيادة الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك.

وأشار إلى أن الدولة والقيادة الحكيمة للقيادة المصرية، ساهمت في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء، ودعم ملف التصنيع الزراعي.

ولم يكن اقتحام ملف زراعة الصحراء ملف سهل، بسبب ندرة الموارد المائية وصعوبة التضاريس، فضلًا عن عدم توافر الخرائط والمعلومات للأراضي الصالحة للزراعة.

وشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز”.

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