وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب غزة «إبـادة جماعية حقيقية»

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن الصراع في غزة هو “إبادة جماعية حقيقية”.

وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية، اليوم السبت؛ تزامنا مع تدهور العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، بعد قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورفضت إسرائيل بشدة الاتهامات التي وجهتها لها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، قائلة إنها تشن حربا على حركة حماس المسلحة التي شنت هجوما في 7 أكتوبر.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن تصريح وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، جاءت خلال مقابلة مع تلفزيون “تي في إي” الرسمي.

ووصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الصراع في غزة، بأنه إبادة جماعية.

وقالت “روبلز” في المقابلة التي ناقشت خلالها أيضًا الغزو الروسي لأوكرانيا، والصراعات في إفريقيا: “لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية”.

وأمر قضاة محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الفور، في حكم طارئ تاريخي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.