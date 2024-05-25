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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتيلان ومصابون.. هجوم روسي على مركز تسوق في خاركيف بأوكرانيا

صدى البلد

أدى الهجوم الجوي المدمر الذي شنته القوات الروسية على مركز للتسوق في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العديد من الجرحى.

 ووصف عمدة خاركيف الحادث بأنه "إرهاب خالص" بسبب العدد الكبير من المدنيين المتواجدين في المركز التجاري في ذلك الوقت.

ووفقاً للتقارير الأولية، كان من الممكن أن يكون هناك ما يصل إلى 200 شخص داخل مركز التسوق عندما ضربته قنبلتان جويتان. 

ووصف عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، المشهد قائلاً: "تم تنفيذ الهجوم على مركز التسوق، حيث كان هناك الكثير من الناس - إرهاب محض. نعرف على وجه اليقين مقتل شخصين".

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحاجة الملحة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لمنع مثل هذه الهجمات. وأدان في بيان الهجوم ووصفه بأنه مثال آخر على "الجنون الروسي" ودعا إلى زيادة الدعم من الزعماء الدوليين. وأضاف: "عندما نقول لزعماء العالم إن أوكرانيا تحتاج إلى حماية كافية للدفاع الجوي، وعندما نقول إن هناك حاجة إلى تصميم حقيقي - للسماح لنا بحماية حياة شعبنا بالطريقة الأكثر فعالية حتى لا يتمكن الإرهابيون الروس حتى من الاقتراب منها". وقال زيلينسكي: "حدودنا - نحن نتحدث عن كيفية منع مثل هذه الهجمات الإرهابية حرفيًا".

وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا مؤكدا أن جميع الخدمات الضرورية، بما في ذلك خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا والفرق الطبية والسلطات المحلية والشرطة، تعمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح وإدارة آثار الهجوم.

ويتواجد حاليا رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ في مكان الحادث، ويبحثون عن ناجين وسط الحطام. وأكدت النتائج المباشرة مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار جهود الإنقاذ.

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