رئيس الهيئة الهندسية: مشروعات الطرق بالصعيد تهدف لرفع المعاناة عن المواطنين

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تولت بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية مسئولية تنفيذ العديد من مشروعات الطرق في مختلف محافظات الجمهورية وفي مقدمتها محافظات صعيد مصر.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي،: مشروعات الطرق تهدف لرفع المعاناة عن المواطنين من أبناء الجنوب وتيسير الحركة المرورية وخلق مناطق تنموية جديدة.

وأوضح أنه تم إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وتنفيذ ما يلزم من بنية أساسية، لتوصيل شبكات الري لمناسيب أكثر ارتفاعا، وتم إنشاء 1500 طريق بعروض متغيرة وإجمالي أطوال 1606 كم.

