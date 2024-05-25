الآلاف في المدرجات.. جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة

احتشد الآلاف من جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ظهر اليوم السبت، استعدادا للقاء الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وامتلأت المدرجات قبل المباراة بنحو ساعتين، وسط إقبال جماهيري كثيف من أنصار الفريق الأحمر.

كما شهد استاد القاهرة حضورا لمشجعي الترجي، في الأماكن المخصصة لجماهير الفريق الضيف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في تونس، على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويسعى المارد الأحمر للقوز باللقب القاري الأهم، للمرة ال12 في تاريخه، بينما يتطلع فريق باب سويقة لحصد كأسه الخامسة في دوري أبطال إفريقيا.

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