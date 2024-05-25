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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبه اليوم السبت، في مستهل  زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح بعض مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، المهندس عبده علوان نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر رئيس الشركة المصرية للاتصالات.

صعود فريق جامعة قناة السويس ممثلا عن محافظة الإسماعيلية إلى الدور 16

 

وخلال اللقاء أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما نشهده اليوم من ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه لم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.

وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، وتتمثل مهمتها في تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وأن يقترن التدرب بفرص عمل؛ مشيرًا إلى أن أحد أهداف مراكز إبداع مصر الرقمية هو بناء قدرات الشباب من كافة التخصصات والخلفيات الأكاديمية، لتمكينهم من العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم قدراتهم في تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال عملهم وتخصصهم.

وتناول الحديث إمكانية إنشاء مدرسة we للاتصالات والتكنولوجية بالمحافظة حيث رحب محافظ الإسماعيلية بالفكرة، مؤكدًا على أنه سيتابع هذا الملف حتى يتمكن أبناء المحافظة من إيجاد دراسات نوعية تهتم بوظائف المستقبل وتؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح وزير الاتصالات أن مناهج مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا يتم إعدادها وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات، التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

مدة الدراسة بالمدرسة ٣ سنوات، يمنح الطلاب بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمنح الخريج شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، على أن تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة، وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع، تقديرًا على الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الإسماعيلية.

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