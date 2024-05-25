عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مركز خدمة العملاء بالسلطان حسين

الزيارة
الزيارة

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ورافقهما المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، مركز خدمة عملاء السلطان حسين التابع للمصرية للاتصالات بمدينة الإسماعيلية، والذي يقدم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني للمشتركين.

صعود فريق جامعة قناة السويس ممثلا عن محافظة الإسماعيلية إلى الدور 16

وخلال الزيارة اِطَّلَع وزير الاتصالات على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين، حيث يعد مركز خدمة العملاء بالسلطان حسين ضمن ٢٢ مركز خدمة عملاء  يقدمون بالعديد من الخدمات، والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإكتروني وتذكرتي والشهر العقاري.

وخلال تواجده بالمركز استمع الوزير لمطلب أحد البراعم من أبناء المحافظة والذي طلب فيه من الوزير التحاقه بمبادرة مصر الرقمية الأشبال.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

ترشيحاتنا

فساتين ملفتة.. درة بـ3 إطلالات عالمية في فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان

إسرائيل.. نتنياهو يرد على فيديو تمرد داخل الجيش نشره نجله يائير

شوط أول أحمر| الأهلي يضرب الترجي بهدف نظيف بنهائي أبطال أفريقيا

الجارديان: جرائم نتنياهو تكشف ازدواجية التفكير عند الغرب

حديد منصهر| مصرع وإصابة 4 عمال في حادث مروع بمصنع بالصف

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-