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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بنظام Hybride.. القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية

صدى البلد

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية، الذي استمر على مدار عدة أيام، في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي، ومواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم والدراسات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة.

وضم المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية، 5 مؤتمرات علمية، هي:

- المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للميكانيكا التطبيقية والهندسة الميكانيكية.

- المؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة المدنية والمعمارية.

- المؤتمر الدولي الرابع عشر للهندسية الكهربائية.

- المؤتمر الدولي الثاني عشر للهندسية الكيميائية والبيئية.

- المؤتمر الدولي الثاني عشر للرياضيات والفيزياء الهندسية، 

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى اللواء أ. د معتز إبراهيم أبو النور، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للمشاركين في المؤتمر من مختلف الدول.

وأعرب عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من بحوث وورش عمل، في تحقيق الهدف المطلوب منه؛ بإثراء العمل البحثي، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي، وتبادل الخبرات بين الباحثين المشاركين.

وشارك في المؤتمر- الذي ينفذ بنظام العرض الهجين (Hybride) للمقالات العلمية، 53 جامعة من 23 دولة عربية وأجنبية، و76 جامعة ومعهدا مصريا.

وناقش الباحثون في المؤتمر 247 ورقة بحثية، خلال 52 جلسة علمية، عبر 375 مُحكِّمًا، وعقد في المؤتمر 29 جلسة للمتحدثين الرئيسيين، و3 حلقات نقاشية.

وخلال المؤتمر تم عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث في المجالات العلمية والهندسية المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للمشاركين فيها، لتبادل الخبرات والأفكار العلمية، سواء من خلال التواصل المباشر مع الباحثين، أو من خلال تقنية الـ"فيديو كونفرانس" بما يسهم في الارتقاء بالعمل البحثي في المجالات المختلفة.

حضر وقائع المؤتمر، اللواء أ.ح خالد شوقي، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، والشخصيات العامة.

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