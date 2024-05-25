رسالة خاصة من جوميز للاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وشرح جوميز بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين ، وتحدث عن السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.