للمرة الثانية| العين يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما

توج العين الإماراتي بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024 مساء اليوم السبت، بعد فوزه الكبير على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 5-1، في مواجهة إياب الدور النهائي على إستاد هزاع بن زايد، وذلك للمرة الثانية بعد تتويجه بالنسخة الأولى من البطولة بمسماها الجديد عام 2003.

ونال العين اللقب وسط حضور جماهيري بلغ 24826 متفرج، وبعدما خسر لقاء الذهاب في اليابان بنتيجة 1-2.

تشكيل العين

كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبقى الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، على المهاجم التوجولي لابا كودجو بديلا.

وأجرى المدرب تغييرين جوهريين على تشكيل العين، بإبعاد الظهير إيريك؛ لعدم الجاهزية الفنية، والدفع بسعيد جمعة في الخط الدفاعي.

كما اختار اللعب بالمهاجم المغربي سفيان رحيمي، في مركز رأس الحربة، والدفع بماتياس بالاسيوس في وسط الملعب.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي - سعيد جمعة.

الوسط: يحيى نادر - بارك يونج - بالاسيوس.

الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - محمد عباس.

وكان العين قد خسر ذهابًا أمام يوكوهاما مارينوس في اليابان (2-1).