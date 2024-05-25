أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها وأنوثتها

تحرص الفنانة أيتن عامر، علي مشاركة متابعيها، أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ايتن عامر، في الصور بإطلالة ملفتة، ترتدي توب شيفون انيق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر ملفتة، مع مكياج صاخب، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها.

وتنتظر الفنانة ايتن عامر طرح فيلمها الجديد "عنب" بطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وتوني ماهر، ونور قدري، ومحمد رضوان، وإخراج أحمد نور، والفيلم قصة أمين جمال، وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

فيلم "عنب" تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً، حتى يتعرف على آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر كان مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" الذى عرض فى رمضان الماضى وأثار حالة من الجدل الواسع بسبب بعض المشاهد الجريئة.

وقد أثار مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضًا جريئًا في طرح الموضوعات، وطالب العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بوقفه، مستندين بذلك إلى بعض الجمل والمشاهد الجريئة به.

بينما اعتبر مواطنون آخرون أن ما يعرض بالمسلسل ما هو إلا انعكاس للواقع ويجب مواجهته ومناقشته وعدم إخفائه بل محاولة معالجته.