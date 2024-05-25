عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن معبر رفح: مصر ستظل شريكا بالقضية الفلسطينية وليست وسيطا

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقاً على التصريحات الإسرائيلية حول معبر رفح وتتواتر أنباء عن مفاوضات حول إدخال المساعدات، إن الحديث الأهم  الآن هو تجدد المفاوضات حول معبر رفح وأن الفترة الماضية شهدت تراجعا في العلاقات المصرية الإسرائيلية  بعد  استفزازات إسرائيلية كبيرة".


وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON،: لكن بالرغم من كل تلك الاستفزازات  والأوضاع لكن مصر لن تغير موقفها من القضية الفلسطينية وكانت مصر وسوف تظل شريكاً في القضية وليست وسيطاً فهي دولة جوار ومواجهة ومواقف مصر معروفة للجميع في الداخل والخارج سواء للتدخل  للوصول  لتهدئة نوفمبر  ثم المفاوضات الأخيرة التي   أجهضتها إسرائيل".

ولفتت إلى أن إسرائيل تريد فرض  أمر واقع وهو جئت هنا لأبقى لان المعابر تعبر عن السيادة وفقاً لاتفاقية المعابر،  قائلة : "في ذات الوقت تحتجز خلفها   2.5 مليون رهينة بلا مساعدات  ولا وقود ولا غذاء  وتوجه اتهامات    لمصر بأنها ترفض إدخال   المساعدات ولكن مصر   موقفها واضح وهي  الارتكاز على اتفاق أوسلو الذي أكد أن معبر رفح  مصري فلسطيني وأنها لن تتعامل على  غير تلك الوجهة لان مبدأ مصر واضح وهو رفضها ترسيخ الاحتلال  ولن تسهم في تصفية  القضية ".


ورداً على ادعاءات أحد وزراء  حكومة الاحتلال أن مصر ترفض  تقديم المساعدات وتقدم  المبادئ السياسية على الإنسانية، ردت قائله: " مصر قدمت كل المعايير الإنسانية منذ  السابع من أكتوبر وضغطت  لإدخال المساعدات لكن سياسياً لابد أن تحافظ مصر على القضية  الفلسطينية".


وأكملت : " التعامل سياسياً  مع فرض الواقع الإسرائيلي  في احتلال المعبر من الجانب الفلسطيني مصر لن تقبله   حيث أن مصر جل اهتمامها هو أن تبقى   تكون غزة    فلسطينية  ومتمسكة باتفاقية أوسلو للمعابر و لو مصر تنازلت هنا وإدتهم صباع هياخدوا دراع  لو إدتهم شبر هيتمددوا".


وأتمت: مصر  سوف تظل شريكا في القضية الفلسطينية  ليس من أجل الامن القومي فقط لكننا دولة جوار ومواجهة سنبقى شركاء ولسنا وسطاء  ..على إسرائيل  أن تتحمل مسؤوليتها كمحتل  غاشم مصر  وبعدين يقولوا هي مصر فين  ؟  مصر لن تساعدك على القتل والابادة واحتجاز  أهل القطاع كرهائن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

ستات كتير بتجيله.. شاهد عيان يكشف تفاصيل حياة سفاح التجمع وصديقته| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-