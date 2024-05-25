لميس الحديدي عن معبر رفح: مصر ستظل شريكا بالقضية الفلسطينية وليست وسيطا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقاً على التصريحات الإسرائيلية حول معبر رفح وتتواتر أنباء عن مفاوضات حول إدخال المساعدات، إن الحديث الأهم الآن هو تجدد المفاوضات حول معبر رفح وأن الفترة الماضية شهدت تراجعا في العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد استفزازات إسرائيلية كبيرة".



وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON،: لكن بالرغم من كل تلك الاستفزازات والأوضاع لكن مصر لن تغير موقفها من القضية الفلسطينية وكانت مصر وسوف تظل شريكاً في القضية وليست وسيطاً فهي دولة جوار ومواجهة ومواقف مصر معروفة للجميع في الداخل والخارج سواء للتدخل للوصول لتهدئة نوفمبر ثم المفاوضات الأخيرة التي أجهضتها إسرائيل".

ولفتت إلى أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع وهو جئت هنا لأبقى لان المعابر تعبر عن السيادة وفقاً لاتفاقية المعابر، قائلة : "في ذات الوقت تحتجز خلفها 2.5 مليون رهينة بلا مساعدات ولا وقود ولا غذاء وتوجه اتهامات لمصر بأنها ترفض إدخال المساعدات ولكن مصر موقفها واضح وهي الارتكاز على اتفاق أوسلو الذي أكد أن معبر رفح مصري فلسطيني وأنها لن تتعامل على غير تلك الوجهة لان مبدأ مصر واضح وهو رفضها ترسيخ الاحتلال ولن تسهم في تصفية القضية ".



ورداً على ادعاءات أحد وزراء حكومة الاحتلال أن مصر ترفض تقديم المساعدات وتقدم المبادئ السياسية على الإنسانية، ردت قائله: " مصر قدمت كل المعايير الإنسانية منذ السابع من أكتوبر وضغطت لإدخال المساعدات لكن سياسياً لابد أن تحافظ مصر على القضية الفلسطينية".



وأكملت : " التعامل سياسياً مع فرض الواقع الإسرائيلي في احتلال المعبر من الجانب الفلسطيني مصر لن تقبله حيث أن مصر جل اهتمامها هو أن تبقى تكون غزة فلسطينية ومتمسكة باتفاقية أوسلو للمعابر و لو مصر تنازلت هنا وإدتهم صباع هياخدوا دراع لو إدتهم شبر هيتمددوا".



وأتمت: مصر سوف تظل شريكا في القضية الفلسطينية ليس من أجل الامن القومي فقط لكننا دولة جوار ومواجهة سنبقى شركاء ولسنا وسطاء ..على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها كمحتل غاشم مصر وبعدين يقولوا هي مصر فين ؟ مصر لن تساعدك على القتل والابادة واحتجاز أهل القطاع كرهائن".