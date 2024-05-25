الأستراليون يخاطرون بحياتهم لتوصيل المساعدات إلى غزة وسط الحصار الإسرائيلي

سوريا ماكيوين، عاملة رعاية أسترالية، هي من بين مجموعة من الأطباء والممرضات والمحامين والناشطين الذين ينتظرون في إسطنبول للإبحار على متن "أسطول الحرية" الذي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وعلى الرغم من احتمال الموت أو الاعتقال، تشعر ماكيوين بأنها مضطرة للتحرك ردًا على الوضع المزري الذي يواجهه الفلسطينيون تحت القصف الإسرائيلي.

قال ماكيوين: "قلقي الأساسي الموت والقتل". ومع ذلك، فإنه يؤكد على أن المخاطر الشخصية التي يواجهونها تتضاءل مقارنة بمحنة الملايين في غزة والضفة الغربية الذين يعانون من مصاعب لا يمكن تصورها.

وفقا للجارديان، يضم الأسطول، الذي نظمه تحالف أسطول الحرية (FFC)، سفينة شحن كبيرة وسفينتي ركاب تهدف إلى تحدي الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم الإمدادات الأساسية. لكن التحديات اللوجستية أخرت مغادرتهم. هناك سفينة واحدة فقط، مسجلة تحت علم بالاو، جاهزة للإبحار. وسحبت غينيا بيساو تسجيلها من السفينتين الأخريين قبيل مغادرتهما المقررة، مشيرة إلى الحاجة إلى عمليات التفتيش.

ويظل جيمس جودفري، المتحدث باسم منظمة "غزة حرة في أستراليا"، حازمًا: "نحن لن نستسلم، بنفس الطريقة التي لا يتمتع بها الفلسطينيون برفاهية الاستسلام".

حظيت قوى الحرية والتغيير باهتمام كبير في عام 2010 عندما قتلت القوات الإسرائيلية تسعة نشطاء على متن سفينة مافي مرمرة. أثار هذا الحدث المأساوي في البداية اهتمام ماكيوين بمهمة التحالف. وبعد مرور أربعة عشر عامًا، أجبرته الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة على الانضمام إلى أسطول الطوارئ الحالي.

تأثرت ماكيوين بشدة بصور الأطفال الذين يخضعون لعمليات بتر بدون تخدير وعشرات الآلاف من النساء الحوامل النازحين في مدن الخيام. وقال: "هناك 2.3 مليون شخص يتم تجويعهم عمداً كأسلوب من أساليب الإبادة الجماعية"، رافضاً النفي الإسرائيلي لاستخدام التجويع كسلاح.

على الرغم من تقطعت بهم السبل في إسطنبول لمدة شهر تقريبًا، إلا أن المشاركين في الأسطول ما زالوا متفائلين. ماكيوين وزملاؤه الأستراليون دانييل كوارد وهيلين أوسوليفان عازمون على مواصلة مهمتهم. وتحمل سفينة الشحن 5,000 طن من المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة بشكل عاجل.

أنشأت القوات الأمريكية رصيفًا مؤقتًا لدعم توصيل المساعدات، لكن إغلاق المعابر الحدودية البرية الرئيسية أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ويأمل ماكيوين أن يتمكن الأسطول من فتح ممر إنساني لتوصيل الإمدادات الحيوية وإلهام المزيد من العمل الدولي.

أكد ماكيوين أن "هذه المهمة تبدو أكثر إلحاحاً وأكثر أهمية من أي وقت مضى"، مشدداً على الحاجة الماسة للمساعدات في غزة.

بينما ينتظر الأسطول تسجيلًا جديدًا للإبحار، يظل ماكيوين ملتزمًا بقضيته، مدعومًا بدعم الآلاف بعد رحلتهم عبر الإنترنت. وهو يرى أن مشاركته ضرورية ليس فقط لتقديم المساعدات ولكن أيضًا لجذب انتباه العالم إلى القيود الصارمة المفروضة على غزة.

اختتم ماكيوين حديثه قائلاً: "نأمل في تقديم المساعدات وأن يدرك العالم أن هذا ممكن... وأن يصل المبلغ المطلوب بالفعل". ومن الممكن أن يمهد نجاح المهمة الطريق لمزيد من الجهود الإنسانية الجوهرية في المستقبل، مما يوفر بصيص من الأمل وسط الأزمة المستمرة.