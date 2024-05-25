بلاش جمهور الزمالك| منشور صادم من الدردير بسبب فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك “مبروك للأهلي بس بعد اذنكم محدش يحط جمهور الزمالك في مقارنة مع حد لأننا أفضل جمهور في العالم”.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقاءين.



سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش.