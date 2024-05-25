أول تعليق من الزمالك على تتويج الأهلي بلقب إفريقيا

هنّأ نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب النادي الأهلي لحصده لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وقال الزمالك في بيانه: “يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وتوّج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي هدف نظيف، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتوّج النادي الأهلي باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه والثاني على التوالي.

هدف رامي ربيعة

نجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح رامي ربيعة في تحويل عرضية ركنية حسين الشحات لتصطدم بقدم مدافع الترجي روجير أهولو وتدخل مباشرة في مرمي الترجي في الدقيقة الرابعة، ويتم احتساب الهدف لمدافع الترجي في مرماه.