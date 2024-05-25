دوري أبطال إفريقيا| توفيق: الفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي ‏والترجي تتويج لجهود كل اللاعبين

عبر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد التتويج بدوري ‏أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، وتتويجه بشكل شخصي بجائزة رجل مباراة ‏الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء اليوم على استاد ‏القاهرة.

وقال توفيق إن تتويجه بجائزة رجل المباراة في نهائي دوري أبطال إفريقيا تتويج لجهود ‏كل اللاعبين على مدار موسم بالكامل، الذي كلله الفريق بالفوز باللقب وإسعاد الملايين من ‏جماهيره.‏

ووجه أكرم توفيق الشكر إلى مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، بعد الفوز باللقب الإفريقي، ‏مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز بلقب دوري الأبطال، وأن الجماهير دائمًا ما تكون كلمة ‏السر في الانتصارات والفوز بالبطولات.‏