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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| توفيق: الفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي ‏والترجي تتويج لجهود كل اللاعبين

صدى البلد

عبر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد التتويج بدوري ‏أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، وتتويجه بشكل شخصي بجائزة رجل مباراة ‏الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء اليوم على استاد ‏القاهرة.

وقال توفيق إن تتويجه بجائزة رجل المباراة في نهائي دوري أبطال إفريقيا تتويج لجهود ‏كل اللاعبين على مدار موسم بالكامل، الذي كلله الفريق بالفوز باللقب وإسعاد الملايين من ‏جماهيره.‏

ووجه أكرم توفيق الشكر إلى مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، بعد الفوز باللقب الإفريقي، ‏مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز بلقب دوري الأبطال، وأن الجماهير دائمًا ما تكون كلمة ‏السر في الانتصارات والفوز بالبطولات.‏

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