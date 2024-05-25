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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مثير من شوبير بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

شوبير
شوبير

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "‏الحمد لله والشكر لله، ‏أفريقيا تدق الثانية عشرة بتوقيت الاهلي".

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقاءين.


سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش.

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