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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفراد لـ في المساء مع قصواء| اسم ضابط مخابرات مصري استهدفته أمريكا إعلاميًا

قصواء
قصواء

انفرد برنامج في المساء مع قصواء، بمعلومات خاصة عن اللواء أحمد عبد الخالق ضابط المخابرات المصري الذي استهدفته أمريكا إعلاميا، وادعت إفشاله المفاوضات.

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، إنه تم استخدام اثنين من الصحفيين الأمريكيين بمؤسسة سي إن إن ، لتسريب بعض المعلومات وادعيا أنها من مصادرهم، بشأن المسؤول عن فشل المفاوضات في وقف إطلاق النار في غزة.

 

وأردفت الخلالي أن الإعلام الأمريكي ادعى أن من أفشل المفاوضات فريق التفاوض المصري الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق رجل المخابرات العامة المصري.

وتابعت:" هل من المنطقي أن تشتكي المخابرات الأمريكية من ضابط مخابرات مصري وتتهمه بإفشال المفاوضات؟ هذا يمثل انعدام الوسائل لأن هذا الهجوم الذي شنته إسرائيل مع أمريكا جاء بالتنسيق بينهما.

وأكملت الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك حالة طيش من الجانب الإسرائيلي، وأيضا حالة من عدم الاتزان بالقرار الأمريكي.
 


وأشارت الى أن اللواء أحمد عبد الحالق، هو قائد فريق التفاوض الذي يدير الملف وهو قيادة قديمة في جهاز المخابرات العامة، ويعمل في هذا الملف منذ ما يقرب من 20 عام، وكان ضابط الاتصال المصري في قطاع غزة.

واكملت:" مصر تفخر برجالها..  المخابرات العامة المصرية تفخر دائمًا برجالها.. والجميع يعلم من هو اللواء أحمد عبد الخالق، وهذا الرجل تعرفه الفصائل الفلسطينية جيدًا وسيرته الذاتية معروفة للعالم".

وأردفت:" الطرف الإسرائيلي بيعمله الف حساب، وهو يدير التفاوض بنفس طويل، منذ 9 شهور، فكيف تأتي الولايات المتحدة وتدعي بانه من أفسد المفاوضات.

واختتمت الخلالي:"  مصر لن تتعامل مع الصهاينة بطريقة لي الذراع ".
 

اللواء أحمد عبد الخالق

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