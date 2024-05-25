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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تشريعية النواب تعلن مفاجأة بشأن فصل الموظفين بسبب التعاطي

عاطف المغاوري
عاطف المغاوري

أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك بسبب المطالب الكثيرة من الأسر التي فقدت مدخل رزقها بسبب فصلها من العمل.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه ليس مع تعاطي المخدرات، ولكن يوم الأحد الماضي تم إدراج مشروع القانون الخاص بتعديل القانون، وأنه حصل على توقيعات من أكثر من 60 نائب. 

لفت إلى أن مشروع القانون تم إحالته للجنة القوى العاملة، وأنه سيتم مناقشته داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأنه بعد ذلك إذا تم إقرار بعض المواد سيتم التعديل.

أشار إلى أنه سيتم طرح المشروع بعد الموافقة على الحكومة، وأن مشروع القانون سيتم مناقشته في القريب العاجل، وأن هناك أشخاص كانت تحصل على أدوية وهذه الأدوية بها مواد مخدرة، وذلك سيتم التفرقة بين تعاطي المواد المخدرة، والأدوية بسبب مرض.
 

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