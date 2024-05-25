نيفين منصور تكشف مستجدات تعديل قانون فصل الموظفين

كشفت الإعلامية نيفين منصور، مستجدات تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظفين بعد عمل تحليل له، ويثبت أنه متعاطي للمواد المخدرة، وقالت إن هناك بعض المواد بالقانون كانت هناك مطالبات على تعديلها.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أن الكثير من الأسر فقدت الوظيفة بسبب هذا القانون، على الرغم من أن البعض كان يحصل على أدوية بها نسبة مواد مخدرة، ولذلك هناك مطالب بتعديل بعض المواد بالقانون.

ولفتت إلى أن هناك مطالب بفتح باب التظلمات للعامل، إذا فصل بسبب التعاطي، وأن هذا حق من حقوقه، وأوضحت أن الجميع ضد تعامي المواد المخدرة ولكن إذا كان عقوبة بشكل تدريجي سيكون من الأفضل.

وكشفت النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يوم الأحد الماضي تم إدراج مشروع القانون الخاص بتعديل بعض المواد، وأنه حصل على توقيعات من أكثر من 60 نائب.