اتحاد الكرة يهنئ الأهلي باللقب الـ 12 لبطولة دوري أبطال إفريقيا

تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بخالص التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره؛ بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه؛ بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسيد الأهلي المباراة من بدايتها إلى نهايتها لتكتمل الفرحة وتنطلق الهتافات والغناء في المدرجات بعدما شهدت المباراة سيناريو ولا أجمل ولا أروع في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول والتي حملت كل معاني التفوق للأهلي، لينجح رامي ربيعة في تسجيل هدف الفوز وهدف الحفاظ على البطولة الأغلى والتي وصل فيها الأهلي إلى دسته كاملة من الألقاب.