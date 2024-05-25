مصرع طيار في سلاح الجو البريطاني بـ تحطم طائرة شرق إنجلترا

توفي طيار بالقوات الجوية البريطانية بشكل مأساوي بعد تحطم طائرة من طراز سبيتفاير في حقل بشرق إنجلترا، وفقًا لبيانات شرطة لينكولنشاير والقوات الجوية الملكية (RAF).

وقع الحادث يوم السبت خلال إحياء ذكرى معركة بريطانيا في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني كونينجسبي في لينكولنشاير، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان. تحطمت طائرة Spitfire، وهي طائرة مقاتلة شهيرة من الحرب العالمية الثانية، في أحد الحقول، مما أدى إلى مقتل راكبها الوحيد.

أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن تعازيه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أخبار فظيعة رؤية حياة طيار في سلاح الجو الملكي البريطاني تنقطع في هذا الحدث المأساوي. أفكاري مع أسرهم وأحبائهم".

وأكدت شرطة لينكولنشاير وفاة الطيار في مكان الحادث، وذكرت أنه لم يصب أي أفراد آخرين في الحادث. ويجري التحقيق في سبب الحادث.

أصدر سلاح الجو الملكي البريطاني كونينجسبي بيانًا أعرب فيه عن حزنه: "ببالغ الحزن يجب أن نؤكد وفاة طيار من سلاح الجو الملكي البريطاني في حادث مأساوي بالقرب من سلاح الجو الملكي البريطاني كونينجسبي اليوم. لقد تم إبلاغ عائلة الطيار، ونطلب احترام خصوصيتهم". في هذا الوقت العصيب."

ولم يتم الكشف عن هوية الطيار في انتظار إبلاغ أقربائه. يلقي الحادث بظلاله على الحدث التذكاري الذي يهدف إلى تكريم الجهود البطولية لطياري سلاح الجو الملكي البريطاني خلال معركة بريطانيا.