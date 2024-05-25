عادل العمدة: حالة تخبط بين القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل.. والدولة على وشك الانهيار|فيديو

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إنه بعد إعلان المحكمة الدولية إيقاف اطلاق النار واستمرار نفاذ المساعدات لقطاع غزة، بدأت إسرائيل تقلق من مثل هذا الأمر، وهذا الأمر يمثل ترجمة حقيقية لتحركات مصر مع دول العالم.



وأشار “العمدة” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن المجتمع الدولي أصبح غاضبًا مما تفعله إسرائيل من ارتكاب جرائم في حق الفلسطينيين واستهدافهم الفجة في القطاع.



وأردف أن الداخل الإسرائيلي ملتهب منذ فترة، وتوجد حالة من التخبط بين القيادة العسكرية والسياسية في الدولة، وهذا بداية الانهيار في إسرائيل، وعلى العكس هذا الأمر في صالح أشقائنا في فلسطين.



واختتم أن الشهور الماضية لم تشهد أي مفاوضات إلا من خلال الوساطة المصرية ، والتي نجم عنها إطلاق رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.