فرحة هستيرية لجماهير الأهلي.. وأحمد موسى يرسل لهم قبلة على الهواء

رصد الإعلامي أحمد موسى، فرحة جماهير النادي الأهلي في الشوارع بفوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى مراسل برنامج على مسؤوليتي لقاءات مع الجمهور، وأبدى الجمهور سعادته البالغة بفوز الأهلي بقلب أفريقيا .

وأرسل الإعلامي أحمد موسى، قبلة إلى جماهير النادي الأهلي على الهواء، معربا على سعادته البالغة بفوز الأهلي .

وقال الإعلامي أحمد موسى :" تحياتي إلى جماهير النادي الأهلي في كل مكان ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "حوالي 100 ألف مشجع كان متواجدًا في ستاد القاهرة وأشكر كل جماهير النادي الأهلي الذين تحركوا من كافة أنحاء الجمهورية".