بحترم الصحافة | أول تعليق من الشناوي بعد اتهامه بإثارة المشكلات بالأهلي

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن واقعة اتهامه للصحافة المصرية له بإثارة المشاكل عن فريق النادي الأهلي.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أنا بحترم كل الصحافة وكل الناس وانا بقالي 8 سنين في الأهلي وكل الناس عارفة إني مش بعمل مشاكل، والفرقة كانت مضغوطة وكنا قبل مباراة نهائية، وأنا كنت برفع الضغط عن اللاعبين قبل المباراة وحصل مشاكل كبيرة خلال الفترة الماضية".

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



تسيد الأهلي المباراة من بدايتها إلى نهايتها لتكتمل الفرحة وتنطلق الهتافات والغناء في المدرجات بعدما شهدت المباراة سيناريو ولا أجمل ولا أروع في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول والتي حملت كل معاني التفوق للأهلي، لينجح رامي ربيعة في تسجيل هدف الفوز وهدف الحفاظ على البطولة الأغلى والتي وصل فيها الأهلي إلى دسته كاملة من الألقاب.