دوري أبطال إفريقيا| الشناوي يتسلم كأس البطولة الـ12

تسلم محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كأس دوري أبطال إفريقيا؛ بعد ‏تتويج الفريق باللقب، بالفوز على حساب الترجي التونسي، بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة الذي أقيم مساء ‏اليوم على استاد القاهرة.‏

وقام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرافقه محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي، بتسليم كأس البطولة لمحمد الشناوي، قبل أن يحتفل محمود الخطيب مع اللاعبين باللقب ‏الـ12 في تاريخ النادي. ‏

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي في مباراة الذهاب بتونس، وفاز في مباراة ‏العودة بهدف دون رد؛ ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.‏