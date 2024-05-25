دوري أبطال إفريقيا| الشناوي يتسلم كأس البطولة الـ12

تسلم محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كأس دوري أبطال إفريقيا؛ بعد تتويج الفريق باللقب، بالفوز على حساب الترجي التونسي، بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على استاد القاهرة.
وقام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرافقه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتسليم كأس البطولة لمحمد الشناوي، قبل أن يحتفل محمود الخطيب مع اللاعبين باللقب الـ12 في تاريخ النادي.
وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي في مباراة الذهاب بتونس، وفاز في مباراة العودة بهدف دون رد؛ ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.