بالأرقام والبطولات.. خالد الغندور: الأهلي أفضل فريق في أفريقيا بلا منازع

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي افضل فريق في أفريقيا بلا منازع ارقام تاريخيّة و بطولات مبروك يا أهلاوية و نتقابل في السوبر في السعودية و شكرا جمهور مصر و ان شاء الله موجودين في ماتش بوركينا كلنا ".

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-



سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.