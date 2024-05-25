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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: نعمل على تحسين الأوضاع فى ظل تأثير الظروف العالمية

وزير المالية
وزير المالية

أكد   وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع  الاقتصادية للبلاد  قائلاً : بينما نتحدث الان لدينا تراجع بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس ولازالت أسعار النفط  لبرميل ما بين 83-93  دولار".

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وتابع خلال  مداخله هاتفية  خلال برنامج  " كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:"لا زالنا في حالة تصحيحة  لبعض العوامل التي كانت ضاغطة على العملة وغيرها  وتصحيحها   كان ليه إيجابيات وله بعض الاثار التي يتم التعامل معها ".
أردف : " كنا في مرحلة صعبة ابسطها التضخم المرتفع الذي شعر به المواطن الفترات الماضية والذي لازال مرتفعاً حتى الان".

لكن الوزير عاد وأكد : " إحنا ماشيين في التصحيح وهي مرحلة تشبه  ما عشناه في عام 2016  واستمرت حتى 2017  واستمر التحسن في 2018  ثم كانت الأوضاع جيدة للغاية  في عام 2019 حتى جاءت جائحة " كورونا " في عام 2020  وكنا من أفضل ما يمكن  في إدارة أزمة كورونا على مدار عامين".

واصل : ما جاء بعد كورونا كانت أوضاعاً صعبه  استمرت لعامين وبدأت العام الثالث وهي أوضاع عالمية ضاغطة ولازالت الظروف حولنا صعبه ولابد أن ندرك أن أمورنا الداخلية  ليست فقط العامل المسبب للأوضاع الاقتصادية الراهنة لكن هناك أوضاع خارجيه حتى أن  كافة ما نستورده جاي بالتضخم بتاعه من بره".
اتم : " نعمل على تحسين الأوضاع لكن لازم نكون مدركين إن الظروف في العالم ليها تأثير علينا.  ولكني  أثق أن لدينا قدرة كبيرة على تجاوز هذه الفترة.

وزير المالية

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