من المدرجات.. إبراهيم سعيد يحتفل بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق صور له من مدرجات استاد القاهرة عبر حسابه علي فيسبوك وكتب: "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره البطولة الـ 12 دوري الأبطال للكبار ❤️🦅أبطال القارة ❤️🦅"

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وسجّل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.