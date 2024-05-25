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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس تحرير «أخبار اليوم»: السيسي يتعامل مع المواطن المصري كشريك في إدارة البلاد|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن المصارحة والمكاشفة نهج الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وهذا مبني على أن الشفافية هي التي توضح للناس السياسة وإدارة البلاد، بأنها بالمشاركة والديمقراطية المبنيان على مشاركة الناس، التي لن تتم إلا إذا تمت مشاركتهم في كل أحوال البلاد بشكل شفاف وواضح.

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن المصارحة تجعل الناس خلف الدولة طوال الوقت، وتغلق الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الإعلام المعادي، وأي شخص يحاول يحيك أي إشكاليات للدولة المصرية، وبالتالي المصارحة والمكاشفة واتجاه المسؤولين في أن يقدموا بيانات وتفسيرات واضحة أمر يعيد للإعلام المصري هيبته وريادته؛ لأنه سيكون إعلام مبني على الحقائق والشفافية وإعطاء المعلومات بشكل كافٍ.

وأوضح أن الرئيس السيسي في إشارته اليوم للإعلام، ومصارحة الناس يتعامل مع المواطن المصري كشريك في إدارة البلاد، وشريك بمعنى أن يكون لديه كل المعلومات اللازمة، لكي يكون على إحاطة كاملة بكل ما يجرى على أرض مصر.

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