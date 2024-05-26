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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير المالية يكشف موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ويؤكد: نعمل على تحسين الأوضاع فى ظل تأثير الظروف العالمية

وزير المالية
وزير المالية

تحدث وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، عن العديد من الأمور، ومنها الظروف العالمية والمحلية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، كما تحدث أيضا عن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، فضلا عن دعم الدولة لرغيف العيش.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

وزير المالية : دعم رغيف العيش وصل 130 مليار جنيه سنويًا
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن دعم رغيف العيش وصل إلى 130 مليار جنيه  سنوياً وأن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام  القادم تبلغ 636 مليار جنيه بعد أن كان في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022  والان بلغ 636  مليار جنيه.

وتابع معيط: "كل ذلك مدفوع  بتكلفة  دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للأردب  بإجمالي تكلفة  50 مليار جنيه وجزء المستورد  290 دولار  للأردب   بسعر صرف يتراواح ما بين 47-48 جنيهاً  أمام الدولار  يكون  الإجمالي   80 مليار جنيه  حيث يتم استيراد نحو 5.5 مليار  طن من الاقماح لصالح وزارة التموين  ليكون الإجمالي  130 مليار  جنيه   وهي تكلفة 100 مليار رغيف  مدعم".


ولفت إلى أن المواطن يتكلف 5 مليارات جنيه من التكلفة بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيهاً  قائلاً : "  لما نحط  رغيف العيش  مع  دعم فواتير الكهرباء مع المنتجات البترولية يضاف إليها دعم صناديق المعاشات  الذي يبلغ 225 مليار جنيه  وتكافل وكرامه 40 مليار جنيه في الباب الرابع من الموازنة وهو باب الدعم  وهي بنود كثيره جداً ".


متى تنتهي خطة تخفيف أحمال الكهرباء؟.. وزير المالية يكشف مفاجأة
أجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة:الشارع بيسأل مع كل تدفقات الاستثمار الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو الأموال الساخنة وقرض صندوق النقد الدولي ألا تستطيع  الحكومة تدبير 300 مليون دولار شهرياً مقابل الانتهاء من خطة تخفيف الاحمال؟ الحكومات تعمل على مواجهة التغيرات؟.

وقال معيط: "لابد أن نفرق بين أمرين 300 مليون  موجودين لكن لما وزير البترول بيروح البنك بيقله أه موجودين لكن هات تغطيتهم بالجنيه "، لتقاطعه الحديدي مازحة: "يعني الدولار بقى موجود والمشكلة في الجنيه؟، ليعقب: "ده حقيقي عندي فجوة وزير البترول  ماعندوش ما يغطي  التدابير الإضافية  لأنه عنده فجوة حقيقية بين التكاليف  والايراد الذي يحوزته ".

لكن الوزير وعد المواطنين  بالانتهاء من خطة تخفيف الاحمال عبر خفض دعم الكهرباء قائلاً : " إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء  سوف ندبر لها أمولاً إضافية  عبر التنسيق  مع قطاعي الكهرباء والبترول لان الطرفين لديهما أزمة في تدبير الاعتمادات والخزانة أيضا".

 

وزير المالية: نعمل على تحسين الأوضاع فى ظل تأثير الظروف العالمية
أكد   وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع  الاقتصادية للبلاد  قائلاً : بينما نتحدث الان لدينا تراجع بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس ولازالت أسعار النفط  لبرميل ما بين 83-93  دولار".

وتابع: "لا زالنا في حالة تصحيحة  لبعض العوامل التي كانت ضاغطة على العملة وغيرها  وتصحيحها   كان ليه إيجابيات وله بعض الاثار التي يتم التعامل معها ".
أردف : " كنا في مرحلة صعبة ابسطها التضخم المرتفع الذي شعر به المواطن الفترات الماضية والذي لازال مرتفعاً حتى الان".

لكن الوزير عاد وأكد : " إحنا ماشيين في التصحيح وهي مرحلة تشبه  ما عشناه في عام 2016  واستمرت حتى 2017  واستمر التحسن في 2018  ثم كانت الأوضاع جيدة للغاية  في عام 2019 حتى جاءت جائحة " كورونا " في عام 2020  وكنا من أفضل ما يمكن  في إدارة أزمة كورونا على مدار عامين".

 

معيط: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال تحتاج 300 مليون دولار شهريًا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثمة علاقة  بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لان البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة  ساعتين تخفيف الاحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهرياً.

وعن أسباب الأزمة التي طرأت،: "هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً على سبيل المثال  أحد هذه التغيرات  غلاء  سعر  برميل البترول الذي بات يتحرك ما بين  83-93  دولار  وسعر الصرف الذي  تغير والاستهلاك  بتاعنا  يشهد ارتفعا خاصة مع حلول فصل الصيف كل هذا يشكل  ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها".


ورداً على سؤال الإعلامية الحديدي هل ذلك مؤقت  أم سيكون وضعاً دائماً؟، أجاب وزير المالية قائلاً : "الموضوع يدرس  لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة  البترول يقوم   بتسليم   الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار بيجيبه بسعر أعلى سواء 4دولار  أو اي سعر لكن  أي فرق في السعر أو التكلفة   لازم الخزانة تشيل  تلك الفروق".

 

وزير المالية

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