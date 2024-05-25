نجم الزمالك يهنئ الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

توّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مبروووك للنادي الأهلي الفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي ما بين الزمالك والأهلي".

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وسجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.