ياسر عبدالعزيز: الإعلام الغربي أظهر 3 استجابات في حرب غزة

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إنه: "في الحرب الروسية الأوكرانية، كنت أرى فرصة كبيرة للإعلام العربي من أجل منافسة الإعلام الغربي في تغطية الحرب، وكان السبب الرئيسي في ذلك أن النيران ليست مشتعلة في العالم العربي، وبالفعل تابعت بعض وسائل الإعلام العربية والفضائيات المهمة والمنصات الإلكترونية التي قدمت أداءً أكثر توازنا مقارنة بعدد كبير للغاية من المؤسسات الإعلامية الغربية".

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الإعلام العربي لم يتمكن منه الخوف أو الانحياز البنيوي خلال تغطية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن حين اقتربت النيران من المنطقة، وتحديدا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ظهرت المشكلات لدينا بشكل أكبر، وتبين أن أداء الإعلام العربي لم يكن بنفس الكفاءة في تغطية الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أن العكس كان من المفترض أن يحدث".

وتابع: "الإعلام الغربي أظهر 3 استجابات خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ففي الأسبوع الأول من أحداث السابع من أكتوبر الماضي كانت حركة حماس هي الرابحة ميدانيا، لكنها كانت هي الخاسرة اتصاليا وإعلاميا".