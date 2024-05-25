إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين

أعلنت أجهزة الأمن الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية دولية تنقل عبر قوارب سريعة المخدرات إلى الجزائر وتعود بعشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، والتي تورطت فيها شركة فرنسية وطيارون.

وبفضل عملية مشتركة للشرطة والجمارك الإسبانية تمكنتا من توقيف الشبكة المتخصصة في نقل المهاجرين غير الشرعيين بمبالغ ضخمة تتراوح بين 6000 إلى 10000 يورو للشخص الواحد مقابل عبور البحر سرا، وفقاً لموقع "تودو أليكانتي" الإسباني.

وحسب تفاصيل أوردها الموقع، فقد استخدم المتهمون قوارب مطاطية شبه صلبة وفائقة السرعة، تسمى "ناركولانشاس" أو "قوارب النقل السريع"، لنقل المهاجرين والمخدرات.

وسمحت لهم هذه القوارب بالعبور بين البلدين في غضون ساعات قليلة، مما قلل من مخاطر اعتراضهم من قبل السلطات.

وتقوم طريقة عمل العصابة على ملء القوارب بالمخدرات لتفريغها في الجزائر والعودة بعد إعادة تعبئتها بالمهاجرين غير الشرعيين.

وكان للمنظمة الإجرامية شبكة متوسعة الأطراف تمتد عبر الجزائر وفرنسا وإسبانيا، بينما غالبية أعضائها من الجنسيتين الجزائرية والمغربية، في حين قدم المتواطئون الإسبان الدعم اللوجستي. أما المتورطون في الجزائر فقد كانوا مسؤولين عن جلب المهاجرين والتحضير لرحلات سرية.