طارق قنديل: كنا بنعد الثواني بالأهلي أمام الترجي.. ومجلس الزمالك إخواتنا وأصحابنا

أبدى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

وتابع قنديل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لي الشرف أن يتوج الفريق بأربع ألقاب في عهدي، ونسعى لتجديد الدوافع باستمرار".

وأضاف طارق قنديل: "عشنا أوقات متوترة في المباراة وتحديدًا آخر 10 دقائق من اللقاء، وكنا بنعد الثواني حتى أطلق الحكم صافرة المباراة، والفوز يستحقه الجماهير واهديه إلى العامري فاروق نائب رئيس المجلس الراحل".

وعن تهنئة نادي الزمالك للأهلي على البطولة اختتم: "اخواتنا وأصحابنا، وتلك هي الرياضة والروح الرياضية، وهناك حالة من التعاون في الوقت الحالي".