محمد سراج الدين: كرة أفشة وقعت قلوبنا.. وأخبار سعيدة للجماهير بشأن الملف الإنشائي والرياضي

هنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الفريق بعد التتويج، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخ النادي.

وتابع سراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا نعيش أوقات صعبة منذ بداية البطولة ومنذ اليوم الأول، هدفنا الحفاظ على اللقب".

وأضاف محمد سراج الدين: "لم يحدث أن يتدخل أي فرد في منظومة الجهاز الفني، والجميع داخل النادي يسير وفق منظومة محددة وكل فرد يعرف دوره، بما فيهم محمود الخطيب رئيس النادي، والجميع يشتغل كتلة واحدة".

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي: "كان لي الشرف بالتواجد في المجلس السابق والحالي، والست سنوات الأخيرة من أفضل الفترات بالأرقام والبطولات".

واستطرد: "كرة أفشة في العارضة وقعت قلوبنا ووترتنا، ورغم أننا فريق كبير وقوي ولكن في مثل هذه البطولات والنهائيات لا تأمن أي كرة مرتدة عليك، ولكن كان لدينا ثقة في كل اللاعبين".

واختتم: "هناك أخبار سعيدة للجماهير بالفترة المقبلة على مستوى الانشاءات والجانب الرياضي، وهدفنا العمل دائمًا إسعاد الجماهير".