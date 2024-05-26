عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد سراج الدين: كرة أفشة وقعت قلوبنا.. وأخبار سعيدة للجماهير بشأن الملف الإنشائي والرياضي

أفشة
أفشة

هنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الفريق بعد التتويج، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخ النادي.

وتابع سراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا نعيش أوقات صعبة منذ بداية البطولة ومنذ اليوم الأول، هدفنا الحفاظ على اللقب".

وأضاف محمد سراج الدين: "لم يحدث أن يتدخل أي فرد في منظومة الجهاز الفني، والجميع داخل النادي يسير وفق منظومة محددة وكل فرد يعرف دوره، بما فيهم محمود الخطيب رئيس النادي، والجميع يشتغل كتلة واحدة".

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي: "كان لي الشرف بالتواجد في المجلس السابق والحالي، والست سنوات الأخيرة من أفضل الفترات بالأرقام والبطولات".

واستطرد: "كرة أفشة في العارضة وقعت قلوبنا ووترتنا، ورغم أننا فريق كبير وقوي ولكن في مثل هذه البطولات والنهائيات لا تأمن أي كرة مرتدة عليك، ولكن كان لدينا ثقة في كل اللاعبين".

واختتم: "هناك أخبار سعيدة للجماهير بالفترة المقبلة على مستوى الانشاءات والجانب الرياضي، وهدفنا العمل دائمًا إسعاد الجماهير".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

هو ريال مدريد.. أول تعليق من ميدو على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

البنك الزراعي: لدينا 1200 فرع وندعم 45 مليون فلاح

أنا زملكاوية مش صفرا.. مشاداة كلامية بين شيماء سيف وفجر السعيد

إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح الفلسطيني

ميدو: الأهلي ركب الطيارة في شبكة العلاقات الدولية

محمد سراج الدين: كرة أفشة وقعت قلوبنا.. وأخبار سعيدة للجماهير بشأن الملف الإنشائي والرياضي

مكي عملها قبلكم.. عمرو الدرديري يسخر من جمهور الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

توب مكشوف .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار برفقته |شاهد

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-