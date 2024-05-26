ميدو: الهدف الأول قتـ.ــل المباراة.. ومساحة «الفتي» عند كولر كانت «صفر»

أشاد أحمد حسام ميدو بالسويسري مارسل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "المدرب الذي لا "يفتي" يفوز بالمباريات الكبيرة، ومساحة "الفتي"عند كولر في مباراة اليوم كانت 0".

وتابع: "الهدف الأول للأهلي هو سيناريو حلم لأي أهلاوي، هدف في الدقيقة 3 لم يكن أحد يحلم بذلك".

وأكمل: "المباراة انتهت بعد تسجيل الهدف الأول، والترجي فريق جيد ولكن إمكانياته ليست مساوية للأهلي.

وأتم: "هدف رامي ربيعة جعل كولر يلعب خلف الكورة وهو يشعر براحة كبيرة، ولاعبي الترجي لا تجيد التصرف واللعب تحت ضغط".