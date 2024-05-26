كاتب صحفي: الإعلام تابع وليس مخلوقا لذاته

أكد الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، أن الإعلام يصنع واقعًا ولكنه لا يستمر طويلًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية «extra news»: "الإعلام ليس مخلوقًا لذاته وإنما إطار تابع".

وتابع: "الإعلام بما لديه من أدوات ومؤثرات إعلامية من الصحف حتى الذكاء الاصطناعي، هذه الأدوات يمكن أن تخطف الشخص ذهنيًا وتعيشه في واقع موازٍ أو مفترض، وهذا الأمر حقيقي، وعليه إثباتات كثيرة".

وأكمل: "الإعلام تابع للسياسة ولا يصح أبدًا أن نتحدث عن الإعلام أنه مخلوق لذاته، فهو متغير تابع طول الوقت، الإعلام في كونه علمًا صرفًا، علمًا بينيًا طول الوقت، وأنت مضطر لدراسة علم النفس والاجتماع والاقتصاد، بالنظر للإعلام بوصفة مخلوقًا لذاته أو إطارًا كاملًا يقود منظومات أخرى تضخيم وتدليس".