ميدو: تتويج الأهلي بأبطال إفريقيا نتاج لمجهود الإدارة.. ولدينا سلاح لاتمتلكه معظم دول العالم

أشاد أحمد حسام ميدو بمجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "تتويج اليوم بالبطولة الإفريقية يدل على أن إدارة الأهلي نموذج ناجح للمؤسسات".

وتابع: "مصر لو فيها نظام كورة زي الأهلي مسابقات اتحاد وناشئين، كنا أصبحنا في حته تانية خالص".

وأكمل: "لدينا سلاح تفتقده معظم دول العالم والناس بتحسدنا عليه وهو الجمهور العظيم سواء الأهلي أو الزمالك، والجميع شاهد ذلك".

وأتم: "استاد القاهرة هو ملعب الرعب، وهناك شغف كبير من الجمهور لحضور المباريات والجميع يعرف ذلك".

وذكر: "تواجد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كل عام يدل على عظمة ما يقدمه الأهلي وإدارته خلال السنوات الماضية".

وقال: "لو كل منظومات كرة القدم في مصر تسير مثل الأهلي والتركيز في كل التفاصيل هنكون في حته تانية في الكورة".