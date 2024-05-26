ميدو: على المنتخب الوطني الاستفادة من شغف جماهير الأهلي والزمالك

أشاد أحمد حسام ميدو بمجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي بطل إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية، لماذا لا نسأل نفسنا سؤال لماذا لا يظهر كل ذلك النجاح على المنتخب الوطني؟.

وتابع: "لابد من دعم المنتخب الوطني والسماح للاعبين بالاحتراف الخارجي واكتساب خبرات كبيرة".

وأكمل: "أمامنا مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للأندية، ومنتخبنا لن يقف على قدمه إلا بالجمهور الحقيقي الذي تواجد في مباراتي الأهلي والزمالك".

وأتم: "مصر تستحق الفرحة وجمهور الكرة المصري يحتاج لمثل هذه الفرحة، ولماذا لا نرى شكل المدرح كل أسبوع، وفرصة لتفريغ طاقة الشباب".