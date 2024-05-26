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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

راجي عامر يقدم برنامج جايبين في سيرتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي

راجي عامر
راجي عامر

قدم الكاتب الصحفي والإذاعي راجي عامر، السبت، برنامجه الأسبوعي الجديد "جايبين في سيرتهم"، والمذاع عبر المنصات الاجتماعية، من كتابة وبحث الكاتبة الصحفية هبة محمد علي.

يطرح "عامر" خلال البرنامج موضوعات فنية من واقع السير الذاتية للفنانين بجانب قصص عن النجوم في ضوء ما نُشر في أرشيف الصحافة الفنية.

قال عامر إنه حرص أن تحمل حلقات البرنامج في طياتها بشكل غير مباشر رسائل إيجابية ليعطي فرصة للمتلقي للتفكير بها، وبحيث لا يتم الاكتفاء فقط بسرد القصة الفنية الغريبة أو المثيرة التي يتم طرحها، إذ لا يستهدف البرنامج تحقيق الرواج عبر إثارة البلبلة وسط الناس بل يستهدف بالأساس عملية متكاملة من التثقيف وحث الناس على التفكير واستخدام أدوات عقلية مثل التحليل والمقارنة والقياس، وقد تضمنت الحلقات رسائل حول قضايا متنوعة لتعطي للمتلقي الفرصة للنقاش والتفكير بشأنها.

وأوضح عامر أن الحلقة التجريبية الأولى من البرنامج تناولت رسالة حول حق الفتيات في الرفض العاطفي دونما التعرض لضغوطات أو ملاحقات من الشخص المعجب بهن مؤكدًا أن هذا البرنامج الجديد هو استكمال لمشروعه الذي يستهدف من خلاله صناعة محتوى إيجابي لجمهور المنصات الاجتماعية.

من جانبها قالت الكاتبة الصحفية "هبة محمد علي"، إن اسم البرنامج (جايبين في سيرتهم) يؤكد على المضمون حيث إن كل ما جاء في الحلقات تمت كتابته استنادًا إلى كتب السير الذاتية وأرشيف الصحافة الفنية ليتجنب البرنامج بذلك الوقوع في فخ "النميمة" أو الكلام المرسل، موضحة أن الحلقات القادمة من البرنامج تحمل مفاجآت وقصص فنية يسمع عنها الجمهور للمرة الأولى.

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