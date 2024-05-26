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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. خالد بيبو: سعيد بالتتويج باللقب الإفريقي مع الأهلي

صدى البلد

أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ‏على الترجي التونسي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على استاد ‏القاهرة.‏

وقال بيبو: سعيد بالتتويج بأول لقب دوري أبطال إفريقيا من خلال وجودي في منصب مدير ‏الكرة. لاعبو الفريق دائمًا على قلب رجل واحد، ونجحوا اليوم في إسعاد الملايين من جماهير ‏الأهلي.‏

واختتم خالد بيبو تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين، بعد ‏الفوز باللقب الإفريقي، متمنيًا أن يواصل الفريق حصد كل البطولات التي يشارك ‏بها.‏

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