ميدو: الأهلي ركب الطيارة في شبكة العلاقات الدولية

أشاد أحمد حسام ميدو بمجلس إدارة نادي الزمالك الذي هنأ مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": " الزمالك هو أول نادي يهنئ الأهلي بتتويجه بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "هذه هي العلاقة الصحيحة بين الناديين الكبيرين في إفريقيا".



وأكمل: "الأهلي هو النادي الذي يسير بنظام صحيح، ومن الطبيعي وجود أخطاء ولكن النتائج الإيجابية هي من تجعل الجميع يحترمك".

وأكمل: "الأهلي يقوم بعمل توسع على المستوى الإقتصادي بافتتاح فروع وبيع عضويات وتنوع في الرعاة هو النجاح الحقيقي للإدارة".

وأتم: الأهم هو أن الأهلي ركب الطيارة في الشبكة الدولية، وتمكن من تكوين شبكة علاقات دولية مع "فيفا" و"كاف" ودخل "المطبخ" وسبق الكل بذكاء أعضاءه، واستقراره والمكسب يحسب لابناءه ولا يحسبهم عليهم والجميع في النادي يستحق ذلك.