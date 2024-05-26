والدة مصطفى شوبير: سعيدة بما يقدمه نجلي مع الأهلي.. وشعور التتويج بأبطال إفريقيا لايوصف

عبّرت مها سلامة والدة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي عن سعادتها الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعد تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقالت مها سلامة في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": الحمد لله على التتويج باللقب الإفريقي، وربنا توج مجهوده باللقب".

وأكمل: "التتويج بأبطال إفريقيا شعور جميل لا يوصف".

وتابعت: "شرف كبير لنا أننا نحمل اسم شوبير، وهو حمل صعب على مصطفى ولكنه قدم كل ما لديه والجميع شاهد على ذلك".

وأكملت: "والده لا يتدخل في أي شيء إلا إذا طلب منه مصطفى".

وأتمت: "هناك طقوس بيني وبين مصطفى قبل المباريات الكبيرة، ولكننا لا نتحدث في يوم المباراة لأنه يغلق تليفونه".

واختتمت: "أبارك للنادي الأهلي على التتويج باللقب الإفريقي وسعيده للغاية بتتويج مصطفى شوبير والأداء الذي قدمه في البطولة".