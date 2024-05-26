والدة مصطفى شوبير: ابني يتشرف باللعب مع الشناوي وليهم عزومة حمام ومحشي

قالت مها سلامة والدة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفرحة بالنسبة لها مختلفة بتواجد نجلها في أرضية الملعب.

وتابعت مها سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مصطفى شوبير من صغره وهو في الأهلي، ويشتغل على نفسه بشكل كبير، وهو بتوفيق الله وتوجيهات والده".

وأضافت والدة حارس مرمى الأهلي: "أنا بدعي وبزغرط بس ولكن توجيهاته كلها من والده، وهو لا يتدخل في قراراته، ومن حسن حظه التواجد مع محمد الشناوي الذي يتعلم منه".

واستطردت: "من الشرف أن يتواجد مصطفى شوبير مع الشناوي وهو يتعلم منه بشكل كبير، والشناوي ابني الثاني وكل المباريات صعبة عليا، وكنت متوترة".

واختتمت مها سلامة: "محمد الشناوي قائد وكل الحراس في الأهلي أولادي، وتحدثت معهم عقب المباراة وهنئتهم، وعجبني أمان الله ماميش حارس الترجي، وليهم عزومة حمام ومحشي عندنا".