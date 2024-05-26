وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية حقيقية"

وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، السبت، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية حقيقية".

وجاءت تصريحات الوزيرة روبليس، بعد أيام من تصريحات مماثلة لنائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياث، التي قالت إن الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني إبادة جماعية.

وقالت روبليس خلال مقابلة مع تلفزيون "تي.في.إي" الرسمي: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية".

وأضافت أن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين "ليس تحركاً ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة على "إنهاء العنف في غزة".

وأكدت أيضاً أن "هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم".