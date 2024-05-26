حواس: الدراسة المنشورة بشأن فرع النيل المنقرض بجوار الأهرامات موجودة منذ 40 عاما

رد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، على ما نشر مؤخرا في إحدى المجلات الأجنبية بشأن اكتشاف نهر بجانب الأهرامات.

وقال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الدراسة البحثية التي نشرها باحثون في عدد من الجامعات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومصر، عن اكتشاف خريطة توزيع بناء الأهرامات في مصر القديمة ليست جديدة ومعروفة منذ نحو 40 عاما".

وأضاف: "المجلة التي نشرت هذا الأمر ليست متخصصة في الآثار، ولم يتم تقديم تفسير مقنع حتى الآن لسبب تركيز هذه الأهرامات في هذه المنطقة المحددة.. وما نشر في المقالة نُقل بالحرف من كتاب قديم، وأعتبىره جريمة".



وأشار إلى أن هذا النهر مكتشف من قبل ومعروف باسم بحر اللبيني، موضحا: "اقترح علماء المصريات لأكثر من قرن أن فرعا غربيا من النيل أو قناة على طول مسار قناة اللبيني أتاحت الوصول إلى الأهرامات".