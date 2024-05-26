دوري أبطال إفريقيا| ياسر إبراهيم: الأهلي يستحق الزعامة الإفريقية عن جدارة

أعرب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته باستمرار الفريق على منصات التتويج الإفريقية بعد الفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، في تأكيد صريح على جدارة واستحقاق الأهلي زعامة القارة السمراء.

وأضاف ياسر أن اللاعبين بذلوا مجهودًا مضاعفًا من أجل تمثيل الأهلي بأفضل أداء ممكن طوال مباريات البطولة، وهو ما انعكس على أرقام الفريق، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه طوال المواجهات الإقصائية، وتلقى هدفًا واحدًا في البطولة.

وشدد اللاعب على أن ثقة الجمهور في إمكاناته تمثل مسؤولية كبيرة على عاتقه من أجل الظهور بشكل قوي مع الفريق، وإسعاد الجماهير التي تقدم دروسًا استثنائية في حبها ودعمها لناديها.



