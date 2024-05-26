أفشة: الجيل الحالي يسطر تاريخا مشرفا مع الأهلي

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويجه مع الفريق بلقب دوري أبطال للمرة الـ12 في تاريخ الأهلي والرابعة له مع النادي، متمنيًا مواصلة حصد كل البطولات.
وقال أفشة إنه متعطش دائمًا للفوز بالبطولات مع الأهلي رغم تتويجه بـ15 لقبًا منذ انتقاله إلى النادي، ودائمًا ما يتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب التي تضاف إلى تاريخه والتي يفخر بها خلال مسيرته الكروية.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الجيل الحالي يسطر تاريخًا مشرفًا له مع النادي من خلال البطولات التي توج بها، لافتًا إلى أن كلمة السر في البطولات دعم الجماهير، إلى جانب أن اللاعبين على قلب رجل واحد.
وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.